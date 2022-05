FOTO/ Paura a Montemiletto: appartamento in fiamme, evacuato il palazzo

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 15:20 di oggi 21 maggio sono intervenuti a Montemiletto in viale Degli Astronauti per un incendio che si è sviluppato in una abitazione sita al terzo piano di un edificio del posto.

Due le squadre intervenute che hanno spento le fiamme localizzate in una stanza dell’appartamento. Per fortuna che al momento dell’accaduto la famiglia residente era fuori casa.

A scopo precauzionale lo stabile è stato evacuato durante le operazioni di soccorso e non si sono registrate persone coinvolte.

Sul posto anche i Carabinieri.