FOTO / A Matera le giovani promesse dello sport irpino. “I vecchi arnesi diano spazio”

Brillano i giovani irpini. Anche nel mondo dello sport. Ragazzi pieni di vita e di voglia di fare, pronti a buttarsi nella mischia e a competere con sano agonismo. I giovanissimi della provincia di Avellino saranno chiamati a farsi valere a Matera dal 21 al 23 settembre prossimi, nell’ambito del trofeo Coni, una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Piccoli campioni crescono, insomma, stelle che si spera possano brillare non solo in Basilicata. Dove, comunque andrà, sarà già un successo. Partecipare ad un evento che rappresenta i Giochi della Gioventù 2.0, è già una vittoria.

Per questo motivo, il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Saviano, insieme ad un rappresentante del Coni Campania, Costantino Viscione, ha voluto premiare i ragazzi ed i loro allenatori. Una medaglia di ringraziamento, una medaglia di incoraggiamento.

Tanti giovani e tante discipline. Spazio al Kickboxing con Alfredo Capozzi; per il badminton Antonio Dello Russo, Rakib Mahumud, Sereno Dello Russo, Marta De Benedetto; l’atletica leggera sarà rappresentata da Alice Barile, mentre la motonautica da Ayrton Cecere, abile a districarsi – cosa rara in Irpinia – con la moto in acqua; promessa della palla a spicchi, ovvero del basket, Elisbeth Guerriero Cruz. Felice Manuel Iannone, Antonio Pompilio Benvenuto, Melissa Civile, Letizia Petruzziello saranno i futuri campioni della pesistica, Andrea Marinelli, Manduel Papci, Silvio Teti, Raffaele Luciano, Federica Esposito, Anna Caserta, Valentina Meola, Bendetta Esposito della palla tamburello, Maria De Vito del tiro a volo, Alessandro Falcone, Benedetta Colarusso, Sofia Graziano del pugilato e, infine, Piero Caputo e Carlotta Bergamino degli scacchi.

1 of 21

Disciplina, quest’ultima, che avrà molto spazio, a breve, nella cittadina che ha ospitato stamane l’evento, Mercogliano, come promesso dal sindaco Vittorio D’Alessio. Il quale ha annunciato anche che, entro maggio 2024, il nuovo campo di calcio della cittadina alle falde di Montevergine, sarà completato.

“Avellino è viva, ci sono tante federazioni e tante giovani promesse. E’ l’ora di dare loro spazio, ne viene dato troppo ai vecchi arnesi dello sport”, sottolinea con la sua solita enfasi Saviano.

Sport è sinomimo di speranza e di un futuro migliore, quindi, in Irpinia. “Ma va accompagnata – spiega il delegato provinciale del Coni – con una forte battaglia per l’impiantistica e la formazione”.

Alla premiazione hanno partecipato anche Barbara Evangelista, presidente del consiglio comunale di Mercogliano, Elena Pagano, assessore alle Politiche Sociali del comune ospitante, Luca De Angelis, presidente della Misericordia del Partenio e Fiorentino Saveriano, vice presidente della Pro Loco di Mercogliano.