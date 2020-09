FOTO / Maltempo, frana a Monteforte Irpino: paura e disagi. Il sindaco: “Non uscite di casa”

Alpi – Il maltempo “flagella” la provincia di Avellino. Situazione preoccupante a Monteforte Irpino dove la pioggia abbondante ha provocato una frana che, dalla montagna, ha fatto scendere in centro fango e detriti anche in maniera violenta, tanto da distruggere alcune auto parcheggiate. Molta gente non è riuscita ad uscire di casa.











Vista la situazione, lo stesso sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, con un post su facebook, raccomanda la popolazione di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e improcastinabili. C’è paura nel paese a due passi da Avellino.

Ringraziamo per le foto Renzo Aufiero