FOTO / L’ultimo, infinito e grande saluto di Avellino all’avvocato Stefano Rosa

La tristezza infinita ed il grande silenzio sono l’ultimo saluto che Avellino ha riservato ad uno dei suoi figli migliori, ad un eterno ragazzo che ha dato tanto alla sua città, che l’ha amata e vissuta come soltanto gli avellinesi vecchio stampo sanno fare. E sicuramente gli avrà fatto piacere vederne tantissimi, di avellinesi e di amici, riuniti nella chiesa del Rosario.

Avellino ha detto addio all’avvocato Stefano Rosa in un triste giorno di primavera, senza rondini e senza il sole che avrebbero rispecchiato molto meglio il suo carattere. La pioggia lo ha accompagnato anche per l’ultima volta. Lui, l’indomito lottatore che si è arreso soltanto dinanzi un male incurabile.

Avellino è molto più triste adesso ed i tanti volti spenti, con gli occhi pieni di lacrime, ne sono la testimonianza. La commozione forse tra qualche giorno passerà ma il suo ricordo sarà indelebile per tutto quello che ha fatto e che ha rappresentato.

E’ profondo lo sconforto del presidente dell’Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni. “Il foro di Avellino perde un avvocato raffinato, competente”. Rosa, del Consiglio dell’Ordine, è stato componente. Tutto il mondo forense lo piange.

“Il Direttivo del Movimento Forense Avellino con commozione e grande affetto, si unisce al dolore dei familiari dell’Amico e Collega Stefano Rosa, che ci ha lasciati, ricordandone l’apprezzato spessore professionale, la vivace intelligenza e la brillante oratoria”.

“L’AIGA (Associazione dei Giovani Avvocati) tutta piange la prematura scomparsa del collega e amico avv. Stefano Rosa, del foro di Avellino, che è stato componente di Giunta Nazionale durante la presidenza di Mario Papa ed in quella di Valter Militi. Alla famiglia arrivi l’abbraccio di tutta l’Associazione”.

L’avvocato Rosa si è speso molto anche per la cultura ed era una grande appassionato di musica. E’ stato socio fondatore di “Slow Music”,di cui ne era anche il legale, che lo ricorda così: “Pur abitando ad Avellino, lontano dalla maggior parte dei soci e dai membri del Comitato Esecutivo di cui faceva parte sin dalla fondazione, ha sempre partecipato alla nostra attività. Per non parlare delle nostre consultazioni telefoniche, memorabili! Nelle tappe lombarde di A.R.M.O.N.I.A. ha cercato di essere presente, ci ha raggiunto nel Parco dello Stelvio, a Ponte di Legno”.

“Ad Avellino, la sua città, sempre con A.R.M.O.N.I.A., ci ha portato lui, il 26 settembre 2021, con i musicisti di Oneiric Folk e Stu Larsen. Per tutti noi è una grave perdita. Condoglianze alla sua famiglia”.