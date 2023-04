VIDEO/ Affollato incontro per dire “no” all’antenna a Bonito

Sala piena, intenso dibattito finale. L’incontro “Antenna, elettromagnetismo e democrazia” organizzato dal comitato “Libertà e partecipazione” composto per lo più da giovani medici, è stato un’occasione per approfondire questi temi con i cittadini, per informarli anche da un punto di vista scientifico. L’antenna, la seconda in località Cinquegrana a Bonito nell’arco di 100 metri, è stata installata proprio il giorno prima del convegno. Questo non ha interrotto la discussione o scoraggiato l’obiettivo di fermarne l’entrata in funzione. Già raccolte oltre 700 firme e non si escludono iniziative eclatanti come una marcia pacifica o adire le vie legali.