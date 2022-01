FOTO/ La prima neve del nuovo anno imbianca l’Irpinia, fiocca anche in città

La prima neve del nuovo anno imbianca l’Irpinia che si risveglia sotto un manto bianco. Fiocchi non solo a quote più alte come Ariano Irpino, anche in città la dama bianca sta cominciando a posarsi sui tetti e sulle strade.

Secondo gli esperti si attendono in Campania nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio di oggi, oltre a gelate a quote superiori ai 400-500 metri soprattutto sul settore interno.

Non si registrano particolari disagi sulle principali arterie stradali irpine. Nei comuni sono entrati in azione i mezzi spazzaneve ma si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo su veicoli dotati di pneumatici invernali.