Attualità In Evidenza Primo Piano FOTO / La magia del jazz di Zurzolo nella magica alba dei monti del Partenio 26 Luglio 2020

Alpi – La magia del sax di Marco Zurzolo nella magica alba dei Monti del Partenio. Il progetto “La via Campanina e il miracolo dell’incastellamento: un viaggio emozionale tra le rocche antiche ai piedi del Parco del Partenio”, voluto dall’ente regionale Parco del Partenio, presieduto da Francesco Iovino, non poteva iniziare in modo migliore.









Sant’Angelo a Scala: concerto all’alba

Al talento del virtuoso artista napoletano, si è abbinato lo scenario, fantastico e da mozzafiato, del castello medievale di Sant’Angelo a Scala, teatro di numerose battaglie durante il Medioevo, e dell’anfiteatro. L’esibizione al nascer del sole è stata apprezzata dai visitatori che non hanno avuto “paura” di tirare fino all’alba in questo pezzo della provincia di Avellino.

Subito dopo il concerto, tutti gambe in spalla per l’escursione all’Eremo dell’Incoronata percorrendo il sentiero di Frà Diavolo, a cura di Irpinia Trekking. Poi, Yoga e Tai Chi in mezzo ai ruderi dell’Incoronata.