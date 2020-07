Cronaca Auto in fiamme sulla Napoli-Bari: paura per un 48enne 26 Luglio 2020

Auto in fiamme sulla Napoli-Bari: paura per un 48enne. E’ successo poco dopo le 6.30 di questa mattina, in autostrada, nel tratto di Monteforte Irpino.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, sono state spente e messa in sicurezza l’area dai vigili del fuoco di Avellino. L’uomo proveniente dal napoletano e diretto in Puglia, non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento