FOTO / “La festa di tutti”, la Prefettura celebra i 77 anni della Repubblica

Il sole bacia la Repubblica ed i suoi 77 anni portati bene, nonostante qualche acciacco. Il tempo ha consentito alla Prefettura di Avellino di festeggiare il 2 giugno nel migliore dei modi, soprattutto in mezzo alla gente. E’ quello che ha voluto, da sempre, il massimo rappresentante di Governo in Irpinia, Paola Spena, la quale non ha nessun dubbio: “La festa della Repubblica è la festa di tutti e deve essere condivisa con i cittadini e le nuove generazioni”.

Il discorso del Prefetto è stato, come sempre, molto incisivo. Ha ricordato anche i tre ragazzi irpini morti in provincia di Foggia in un incidente stradale, sottolineando proprio quanto sia importante non solo svolgere i normali controlli delle forze dell’ordine, ma essere anche incisivi nella formazione di una nuova coscienza che miri al rispetto delle norme sulle arterie ma anche sui luoghi di lavoro. Ed ancora, il rispetto della donna, l’accoglienza a chi soffre. Ed un appello ai giovani: “Vanno ascoltati e sostenuti”, ha detto il Prefetto Spena, “ma devono sapere che, insieme ai diritti, ci sono anche i doveri”.

E proprio l’aspetto della movida, visto che l’estate si avvicina, rafforza la collaborazione tra la Prefettura ed il Comune di Avellino per garantire serate tranquille a tutti i cittadini nei luoghi di maggiore aggregazione.