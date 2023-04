FOTO / Il sole “bacia” la Fiera di Venticano, si preannuncia il record di presenze

Una splendida giornata di sole ha “benedetto” il taglio del nastro della 44ma edizione della “Fiera Campionaria di Venticano”. La kermesse, che si terrà fino al prossimo 26 aprile, come ogni anno sta già iniziando a richiamare tante persone, curiose di sbirciare quello che mettono in mostra gli oltre 150 espositori provenienti da tutto il Mezzogiorno d’Italia.

Tanti i settori presenti: agricoltura, agroalimentare, wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredo per esterni. “Abbiamo lavorato incessantemente – dice Emanuela Ciarcia, presidente della Pro Loco di Venticano che organizza la kermesse -. abbiamo lavorato giorno e notte e speriamo che il nostro impegno venga coronato con un’affluenza massiccia. Tra le novità più importanti, i camper dell’Asl di Avellino che sarà presente con l’iniziativa “Prevenzione Donna”, ovvero la possibilità di effettuare, in modo del tutto gratuito, screening oncologici per le donne dai 50 ai 60 anni e pap-test per le donne dai 25 ai 64 anni. Per noi è una grande soddisfazione”.

Diverse le autorità, civili e militari, intervenute, tra cui l’onorevole Michele Gubitosa, il consigliere regionale Maurizio Petracca, il sindaco di Venticano De Nisco, Gennaro Masiello, presidente della Coldiretti Campania, il direttore generale dell’Asl di Avellino, Mario Ferrante. Presenti anche diversi sindaci irpini, tra cui quello di Avellino Gianluca Festa.

Al termine della tavola rotonda che si è tenuta subito dopo il taglio del nastro, l’onorevole Gubitosa ha voluto visitare gli stand delle forze armate. Quello del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito Italiano di Avellino, dove è stato accolto dal comandante, il colonnello Giuseppe Amato. Poi quello del comando provinciale dei carabinieri di Avellino, con il colonello Luigi Bramati a fare gli onori di casa e quello della Guardia di Finanza di Avellino, dove il parlamentare irpino è stato “guidato” dal Tenente Colonnello Pietro Toriello, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza della Provincia di Avellino.

Gubitosa, infine, ha salutato anche i vigili del fuoco presenti in Campionaria.