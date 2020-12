Attualità FOTO / I paesi si colorano di verde, ecco il tour solidale del Pino Irpino 5 Dicembre 2020

Da Flumeri a Scampitella e ancora Monteverde, Bisaccia, Calitri, Sant’Andrea di Conza e Conza della Campania. Prosegue senza sosta il tour “virtuale” del Pino Irpino con una grande partecipazione.

Dalle case e dalle piazze dei comuni sono in tanti a collegarsi al link irpiniativogliobene.it/pinolive per far vedere come i comitati di accoglienza si sono organizzati per ospitare le tappe del Pino Irpino 2020.

È il colore verde, auspicio di speranza e di rinascita ad accompagnare il viaggio della carovana. Tantissimi, infatti, i monumenti illuminati con il colore simbolo dell’iniziativa e che resteranno illuminati per molti giorni ancora.













Per le iniziative di solidarietà, poi, in tanti comuni è partita la raccolta di cibo per sostenere chi è in difficoltà e persino la realizzazione di scatole con cappellini di lana e dolci per donare un Natale più sereno a chi non può permetterselo.

Domani, invece, si cambia totalmente zona. La partenza dalla Valle Caudina alle 7.55 a Rotondi da qui comincerà il giro del Partenio fino al Baianese passando poi nel Vallo di Lauro, e ancora fino a Montoro per risalire a Solofra, Serino e concludere a Santo Stefano del Sole alle 20.12.