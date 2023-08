FOTO/ Guida sicura, giovani a “lezione” nel pullman azzurro della Polizia

Guida sicura, giovani a “lezione” nel pullman azzurro della Polizia. Nell’ambito delle iniziative di polizia dipProssimità promosse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a Taurasi è stata presentata la campagna di sensibilizzazione all’educazione stradale.

In piazza il pullman azzurroo, distinguibile nella sua livrea, ma soprattutto per le tecnologie multimediali avanzate installate a bordo, che ne fanno una vera e propria aula didattica itinerante per la scuola della sicurezza.

L’evento, al quale hanno partecipato i ragazzi del campo estivo della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Avellino- ha registrato la presenza, oltre che della autorità locali, del Questore di Avellino Nicolino Pepe e del Vice Questore Valentino Mariniello del Compartimento di Polizia Stradale di Napoli.

Nella circostanza il Questore ed il Funzionario della Stradale hanno accolto i ragazzi ed illustrato loro gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione, finalizzata a far comprendere l’importanza vitale di una condotta di guida sicura.

I giovani hanno potuto osservare da vicino il bellissimo pullman e salire a bordo, dove il personale preposto ha mostrato loro le varie tecnologie e l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro ed il precursore, coinvolgendo tutti in giochi a tema, filmati e cartoni animati, proprio per far capire quanto è importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.

Il Questore ha poi sottolineato l’importanza dell’iniziativa quale espressione della Polizia di Prossimità intesa come percorso di legalità volto a riaffermare un’autentica cultura dei valori civili, inclusione sociale e rispetto delle regole rivolto soprattutto ai più giovani.