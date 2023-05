FOTO / Futuri ambientalisti crescono, i piccoli alunni dell’Aurigemma premiati a Napoli

Hanno lavorato sodo, per settimane, per costruire gli addobbi di Natale con materiale rigorosamente da riciclo. Festività davvero green per i piccoli, grandi “eroi”, per “la compagnia della piccola ecologia” dell’istituto comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino, con le scuole dell’infanzia “Don Bosco” “Agazzi”.

In un clima di allegria e attesa la scuola dell’infanzia “Don Bosco” si è trasformata in una “bottega in fermento “. I bimbi infatti hanno realizzato, usando solo materiali di recupero, tre alberi di Natale, uno per ogni fascia di età e un bellissimo presepe nel quale ciascuna sezione ha dato il suo contributo

creando “l’opera d’insieme”.

L’utlizzo di materiale di recupero è stata un’ottimaa opportunità per affrontare l’importanza del riciclo, del rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda.

I piccoli hanno cantato canzoncine a tema e ascoltato i desideri di ogni bambino ricordando quanto sia importante comportarsi bene e aiutare gli altri.

L’ottimo lavoro ha dato i suoi frutti. La scuola di Monteforte Irpino, guidata dalla dirigente Filomena Colella, ha ricevuto una delle 20 borse di studio riservate agli istituti di ogni ordine e grado della Campania che hanno risposto al concorso bandito per l’anno scolastico 2022/23.

All’edizione di quest’anno sono pervenuti progetti 111 progetti elaborati da studenti, così suddivisi per province: 13 ad Avellino, 3 a Benevento, 21 a Caserta, 57 a Napoli e 17 a Salerno.

La prova consisteva nell’approfondire liberamente il seguente tema: «Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare l’ecosistema». La commissione ha valutato gli elaborati pervenuti sotto forma di scritti o video, scegliendo tra le proposte giunte dalle scuole, ma apprezzando l’alta qualità e il significato del lavoro prodotto da tutti i partecipanti, a cui è stato consegnato un attestato di partecipazione, come nelle precedenti edizioni.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la Stazione Marittima di Napoli, nella giornata conclusiva del “Green Med Symposium – viaggio nella sostenibilità”, promossa da Ecomondo e Ricicla.tv con la Regione Campania.

Alla manifestazione dedicata alla transizione ecologica e digitale, con riferimento a cambiamenti climatici, acqua, suolo, energia ed economia circolare, ha preso parte anche l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti presieduto da Enzo De Luca.

Il concorso rientra nell’ambito del «Progetto di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti», promosso dall’ORGR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione.

Molto soddisfatta, ovviamente, la dirigente Colella. “L’importante riconoscimento da parte dell’Osservatorio Regionale per la Gestione dei Rifiuti premia il lavoro realizzato dal nostro Istituto nell’ambito della green education. E siamo ancora più orgogliosi di aver vinto con il progetto realizzato dalle due scuole dell’infanzia che testimonia l’importanza che la scuola rivolge alla educazione ambientale fin dalla tenera età”.

“Fin dall’inizio del corrente anno scolastico – prosegue – c’è stata una soglia di attenzione molto elevata sul tema della sostenibilità ambientale da parte di tutti e tre gli ordini di scuola dell’istituto comprensivo. Voglio ricordare la festa dell’albero cui le nostre scuole hanno partecipato, celebrata con il patrocinio del Comune di Monteforte, che si contraddistingue come esempio virtuoso in ambito green, grazie all’importantissimo piano di forestazione urbana che ha preso avvio proprio quest’anno. E non dimentichiamo l’altrettanto importante progetto “Api per la biodiversità” cui il nostro istituto ha aderito con grande entusiasmo, proposto dall’azienda Terra Madre 5.0, che darà la possibilità all’intera comunità scolastica di contribuire alla creazione di un ambiente ecosostenibile da cui trarranno beneficio tutti: nuove e vecchie generazioni”.

La dirigente Colella è, come sempre, un vero e proprio “vulcano”. “Attendiamo con trepidazione l’inaugurazione della prima grande Oasi della Biodiversità del Sud Italia, a soli pochi metri dalla nostra scuola, che avvicinerà ancor di più i nostri giovani allievi alla tematica ambientale accrescendo la loro sensibilità al rispetto delle biodiversità. Peraltro il posizionamento di alcune arnie nelle pertinenze dei plessi scolastici consentirà, attraverso dei prelievi periodici, di monitorare la qualità dell’aria che respiriamo”.

“Un grande ringraziamento dunque all’ORGR nella persona del Presidente Senatore De Luca e al nostro USR nella persona del Direttore Generale Dott. Ettore Acerra per aver dato alle scuole la possibilità di partecipare al Concorso “Il riciclo e il riuso dei rifiuti per un ambiente green ecosostenibile” contribuendo a diffondere tra le giovani generazioni un elevato senso di rispetto per l’ambiente che viviamo”, conclude Filomena Colella.