Altro inseguimento sulla SS 7 bis, il conducente fugge a piedi dopo aver lasciato l’auto

Nella decorsa nottata Agenti delle Volanti, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, opportunamente potenziati per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, hanno intercettato sulla s.s. 7 bis un’autovettura del tipo Fiat Uno, il cui conducente, alla vista dell’auto in colori d’istituto, si è sottratta al controllo dandosi alla fuga.

Dopo prolungato inseguimento, durante il quale l’autovettura ha imboccato anche contromano la ss 7, il conducente ha abbondato l’auto facendo poi perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Da successivi accertamenti è emerso che l’auto era di proprietà di un 52enne di Atripalda e rubata poco prima nei pressi della sua abitazione.