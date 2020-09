Attualità FOTO / Esercito: cambio al vertice del 232° Reggimento trasmissioni di Avellino 11 Settembre 2020

232° reggimento trasmissioni dell’Esercito Italiano, il colonnello Gianluca Zulini, dopo due anni alla guida dello storico reparto, ha ceduto il comando al colonnello Massimo Bruno.

Alla cerimonia hanno presenziato il Comandante delle Trasmissioni, Generale di Brigata Stefano Francesconi e le massime autorità istituzionali del territorio, tra cui il prefetto di Avellino, Paola Spena.

Il 232° reggimento trasmissioni, al comando del Colonnello Zulini, ha svolto numerose attività sia fuori dal territorio nazionale, nelle operazioni in Kosovo, Libano, Iraq, Somalia, Niger, Lettonia e Gibuti, sia in Patria, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, che ancora oggi vede parte degli uomini e delle donne del reparto impegnati in Campania.









Durante il suo discorso di commiato Zulini ha ringraziato gli uomini, le donne e il personale civile del reggimento per l’impegno dimostrato in ogni circostanza, evidenziando in particolar modo la generosità e il sacrificio profuso durante l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e nell’assovimento dei compiti istituzionali assegnati.

Il Generale Francesconi nel corso del suo intervento, ha ringraziato il Colonnello Zulini per i prestigiosi risultati conseguiti nelle numerose attività che hanno visto impegnati i trasmettitori del reggimento irpino. Al Colonnello Bruno, un caloroso augurio di un periodo di Comando entusiasmante e ricco di importanti ed avvincenti traguardi.