FOTO E VIDEO / “Parola d’ordine battere la destra”. Politiche, De Luca in campo anche da non candidato

Elezioni politiche del 25 settembre, parola d’ordine è battere la destra. Enzo De Luca, ex senatore ed esponente di spicco del Pd irpino, aveva dato la sua disponibilità a candidarsi.

Da Roma la sua disponibilità non è stata tenuta in considerazione ma De Luca non tradisce e si dice pronto a sostenere il Partito Democratico ed i candidati che, in provincia di Avellino, come si sa, sono Maurizio Petracca e Carlo Iannace all’Uninominale e D’Amelio e Lengua al plurinominale. De Luca ha tenuto sul tema una conferenza stampa svoltasi nella sede del Pd insieme al segretario provinciale Nello Pizza.

“Il mio sostegno al partito ed a tutti i candidati fa parte dell’abc della civiltà politica”, spiega De Luca che, spesso, nei suoi interventi, come di consueto, cita Aldo Moro.

A BREVE IL VIDEO