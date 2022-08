Covid, sono 383 i nuovi positivi in Irpinia

Sono 383 le persone risultate positive al Covid in provincia di Avellino, su 1.541 tamponi effettuati. Lo comunica l’Asl di Avellino:

Aiello del Sabato

4

Altavilla Irpina

8

Andretta

1

Aquilonia

3

Ariano Irpino

18

Atripalda

12

Avella

5

Avellino

53

Bagnoli Irpino

1

Baiano

1

Bisaccia

10

Bonito

4

Calabritto

7

Calitri

8

Caposele

6

Capriglia Irpina

9

Cassano Irpino

2

Castel Baronia

2

Castelfranci

4

Castelvetere sul Calore

2

Cervinara

4

Cesinali

5

Flumeri

4

Fontanarosa

3

Forino

8

Frigento

2

Grottaminarda

3

Grottolella

1

Lacedonia

1

Lapio

5

Lauro

4

Lioni

3

Manocalzati

4

Marzano di Nola

1

Melito Irpino

1

Mercogliano

6

Mirabella Eclano

5

Montecalvo Irpino

1

Montefalcione

5

Monteforte Irpino

9

Montefredane

6

Montefusco

1

Montella

4

Montemarano

3

Montemiletto

9

Montoro

9

Moschiano

1

Mugnano del Cardinale

3

Nusco

6

Ospedaletto D’Alpinolo

4

Pago del Vallo di Lauro

3

Parolise

1

Paternopoli

1

Pietradefusi

3

Pietrastornina

5

Prata P.U

2

Pratola Serra

6

Quindici

2

Rocca San Felice

1

Roccabascerana

4

Rotondi

1

San Martino V.C.

3

San Michele di Serino

4

San Nicola Baronia

2

Santa Lucia di Serino

3

Sant’Andrea di Conza

2

Sant’Angelo all’Esca

2

Sant’Angelo dei L.

2

Santo Stefano del Sole

1

Savignano Irpino

2

Scampitella

4

Senerchia

1

Serino

5

Sirignano

1

Solofra

7

Sorbo Serpico

1

Sperone

4

Summonte

2

Taurano

2

Taurasi

2

Teora

5

Torre Le Nocelle

3

Vallata

2

Vallesaccarda

2

Venticano

3

Villamaina

2

Volturara Irpina

4

Zungoli

1

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono attualmente ricoverati in area Covid 6 pazienti, di cui 3 in degenza ordinaria e 3 in sub intensiva, su un totale di 26 posti letto disponibili.