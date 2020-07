FOTO E VIDEO / Negozio in fiamme nel pieno centro di Avellino: due ore per spegnere l’incendio

Negozio in fiamme nel pieno centro di Avellino: due ore per spegnere l’incendio. Superlavoro per i vigili del Fuoco che nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti in via Zigarelli, vicino la chiesa del Rosario.

Due le squadre che hanno lavorato con non poche difficoltà, viste le alte temperature che si sono registrate nei locali e i fumi della combustione. Al momento in cui si è verificato il fatto, il negozio era chiuso, quindi non sono rimaste persone ferite.