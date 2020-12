Cronaca In Evidenza Primo Piano FOTO E VIDEO / Maltempo: crolla facciata stabile vicino Napoli, nessun ferito. Ad Avellino problemi a Campo Genova 6 Dicembre 2020

Alpi – Precipitazioni anche a carattere temporalesco stanno interessando, in particolare, in Campania diversi comuni del casertano e della provincia di Napoli. La facciata di un immobile disabitato e già in pessimo stato di conservazione è crollata questa mattina a Bacoli, in provincia di Napoli, forse per effetto proprio delle forti piogge cadute. Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco.

Interventi da parte di squadre della Protezione civile della Regione Campania dotate di idrovore a Torre del Greco. Sotto osservazione il fiume Liri-Garigliano. Prosegue il monitoraggio da parte del Centro funzionale e della Sala operativa, in stretto raccordo anche con il Dipartimento Nazionale: si è svolto questa mattina un comitato operativo e nel pomeriggio si terrà un nuovo brief. Si segnalano in diverse aree del territorio temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato.

Un quadro meteo aggravato anche dalle precipitazioni degli ultimi giorni, che viene associato ad un rischio di dissesto idrogeologico diffuso. Attenzione anche a Sapri e Montecorice dove sono in atto due interventi di somma urgenza da parte del Genio civile di Salerno, proprio in conseguenza degli eventi dei giorni scorsi.

















Campo Genova

Ad Avellino, come pubblicato dalla pagina facebook “Non sei irpino se”, vento e pioggia hanno distrutto le strutture a Campo Genova dove di solito vengono effettuati i tamponi dall’Asl (oggi non si tengono). Il video è stato girato proprio nel periodo di maggiore criticità della mattinata, quando siamo passati noi la situazione era un po’ più tranquilla.