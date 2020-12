58 i positivi oggi in Irpinia su 660 tamponi. A comunicarlo è l’Asl di Avellino. Il più alto numero di contagiati ad Avellino (9). Quattro i positivi, invece, ad Ariano Irpino, Montemiletto, Montoro, Rotondi, tre a San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, due ad Avella, Gesualdo, Roccabascerana, Serino.

Infine, un positivo ad Aiello, Altavilla, Atripalda, Baiano, Castelbaronia, Lioni, Melito, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte, Montella, Pratola Serra, Salza, Santa Paolina, Sant’Angelo all’Esca, Sperone, Taurasi, Vallesaccarda.

Ad Ariano, intanto, presso l’ospedale, sono ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 10 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid;

18 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.