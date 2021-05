FOTO E VIDEO / Domani la “prima” del bisettimanale a Campo Genova. L’assessore avverte: “Sarà un test, chiedo a tutti massima collaborazione”

Due consigli pratici per domani, per la “prima” – dopo un anno e mezzo di stop – del mercato bisettimanale di Avellino. Parcheggiare abbastanza distante da Campo Genova, la nuova location, e munirsi di tanta pazienza. Perché dice bene l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Genovese. “Quello di domani sarà un test, chiediamo a tutti massima comprensione”.

In effetti, il d-day sarà ancora un work in progress. Un rodaggio per capire come andranno le cose e per migliorarle in corsa, a partire da sabato prossimo. Sarà un banco di prova domani innanzitutto per capire quale sarà la reazione dei commercianti con l’assegnazione degli stalli che è ancora provvisoria.













































Poi, c’è l’incognita del traffico. Per questo motivo, domani mattina ci sarà un massiccio spiegamento di vigili urbani. “Domani – dice ancora Genovese – saremo tutti a Campo Genova, per capire come vanno le cose. Siamo pronti ad apportare tutte le modifiche necessarie a cominciare già da sabato”.