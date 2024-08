FOTO/ A Cassano l’ultimo saluto al Carabiniere Boccella. Presente il Generale di Divisione La Gala

Palloncini bianchi e azzurri e la bara trasportata a spalla dai suoi colleghi in divisa. A Cassano Irpino è il giorno dell’ultimo saluto all’Appuntato Scelto dei Carabinieri Alex Boccella, tragicamente scomparso domenica scorsa a soli 41 anni a causa di un incidente agricolo. La comunità del piccolo borgo altirpino è profondamente scossa dalla perdita di un uomo amato e rispettato che lascia moglie e due figli piccoli. La tragedia è avvenuta durante i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, celebrazione che purtroppo si è trasformata in un momento di dolore e lutto per l’intero paese. Il sindaco Salvatore Vecchia ha proclamato il lutto cittadino. Anche l’Arma dei Carabinieri ha voluto esprimere il proprio cordoglio. Alla esequie era presente il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania. A rendere omaggio al collega scomparso anche il Colonnello Domenico Albanese e i comandanti delle varie compagnie irpine dell’Arma.

