E’ già tempo di Regionali, Martusciello: “Sono pronto e posso vincere”

In Campania è già corsa alle Regionali dell’ottobre 2025. Nel Centrodestra il primo a offrirsi come anti De Luca è l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “In Campania – afferma quest’ultimo, le cui dichiarazioni sono state raccolte dall’Ansa – la scelta sul candidato presidente del centrodestra andrà fatta nell’interesse della coalizione individuando un candidato che voglia mettersi in gioco e che sia vincente”.

“La scelta spetta al tavolo nazionale – sottolinea ancora Martusciello – e sarà una valutazione complessiva sulle Regioni che andranno al voto a individuare la soluzione per la Campania. Il 9 giugno le europee sono state un po’ come le primarie con Viceministri, Ministri e Rettori che sostenevano i loro candidati. Il risultato è stato molto chiaro, essendo risultato il più votato del centrodestra in Campania. Offro questo mio risultato al tavolo nazionale per le serene valutazioni che i leader vorranno compiere. Se mi chiedessero di candidarmi a presidente della Regione – conclude il leader degli azzurri campani – sono pronto e ritengo di poter vincere”.

Già qualche giorno il deputato irpino Gianfranco Rotondi aveva dichiarato su Facebook l’importanza di Avellino nella scelta del candidato governatore: “Avellino – aveva scritto Rotondi – è la sola città della Campania nella quale il campo largo è all’opposizione. Il centrodestra irpino, che ha scommesso sul patto civico, a Roma avrà il diritto di dire la sua nella scelta del candidato presidente della coalizione”. Vedremo dunque se la scelta convergerà su quella di Martusciello.