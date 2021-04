FOTO/ Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla in visita ad Avellino

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, è giunto in visita ad Avellino.

L’Ufficiale Generale, che dal 6 febbraio scorso è al vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, è stato accolto alla Caserma dei Carabinieri di Via Brigata Avellino dal Comandante Provinciale, Col. Luigi Bramati.

Nel rispetto delle misure di prevenzione per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, il Generale Mezzavilla ha incontrato una ristretta rappresentanza di militari in servizio presso i diversi Reparti dislocati nella provincia, esprimendo il suo compiacimento sia per l’attività svolta sia per gli ottimi rapporti intercorrenti tra l’Arma e le altre Istituzioni nonché fra la stessa e la cittadinanza, rafforzati nell’attuale periodo di emergenza sanitaria.

Dopo aver evidenziato l’importanza della funzione quotidianamente assolta soprattutto dalle Stazioni, tesa a far sentire la presenza rassicurante dello Stato ed a recepire le istanze dei cittadini ai quali bisogna sempre dare risposte concrete e puntuali, il Generale ha concluso la visita alla Caserma Litto ringraziando ed abbracciando idealmente tutti i militari e i loro familiari che ne condividono disagi e soddisfazioni, nonché i rappresentanti locali dell’Associazione Carabinieri in congedo per l’impegno profuso per tutte le attività svolte a beneficio della Comunità.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, il Generale Mezzavilla si è quindi recato al Palazzo del Governo dove ha incontrato il Prefetto Paola Spena e rappresentanti delle altre Forze di Polizia.