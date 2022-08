FOTO/ Camion si ribalta sull’A16, muore conducente: traffico bloccato in direzione Napoli

Incidente sull’autostrada A/16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Tufino, al Km. 17 in direzione Napoli: un autotreno che trasportava cassoni di pomodori ha invaso l’altra carreggiata ribaltandosi.

Al momento stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino e Napoli e dalla sede di via Zigarelli la sala operativa ha inviato l’autogru in supporto. Purtroppo il conducente, un uomo di 59 anni è deceduto. La corsia in direzione Napoli è bloccata e quella in direzione Canosa lascia passare i veicoli su di una sola carreggiata.