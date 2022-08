Brutto incidente sulla Fondo Valle Sele: famiglia con piccolo a bordo soccorsa anche in eliambulanza

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 17:00 di oggi 26 agosto è intervenuta sulla SS 691 Fondo Valle Sele, al bivio di Quaglietta in direzione Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e un camion.

A bordo dell’auto una famiglia di cinque persone, marito moglie e tre figli di cui uno piccolo.

Gli stessi sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con più ambulanze e vista la situazione si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto presso vari ospedali del Salernitano. Sono ancora in corso le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei veicoli incidentati.