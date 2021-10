FOTO / Avellino, tragedia sfiorata: auto finisce nella scarpata, donna in ospedale

Alfredo Picariello – Tragedia sfiorata nel pieno centro di Avellino, nei pressi dell’Autostazione. Scontro violento tra una Panda ed una Smart. Ad avere la peggio la conducente della Panda, una donna: la sua auto, nell’impatto, è andata a finire giù. Un urto violento, la macchina ha distrutto la recinzione stradale e ha terminato la sua corsa nella campagna al di sotto. Per estrarre la signora dalle lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autogru.























La donna è stata poi immobilizzata e messa su una barella e subito trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Sotto choc il conducente della Smart che non ha riportato ferite gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

L’incidente porta alla ribalta la pericolosità della zona. Ci troviamo, come detto, nei pressi dell’Autostazione, tra via Moccia e via Fariello. I residenti lamentano segnaletica scarsa. Pochi minuti prima dell’impatto, un uomo stava transitando sul marciapiede dove poi si è schiantata l’auto.