Foto Anna Frank: la Curva Sud dell’Avellino prende le distanze

Sull’increscioso episodio (probabile fake) della foto di Anna Frank con la maglia giallorossa del Benevento sugli spalti durante il derby campano di serie C, Avellino-Benevento, su cui sono in corso indagini della Polizia, e su cui è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, si registra la netta presa di posizione dei tifosi “Curva Sud Avellino” che prendono le distanze dal fatto e si definiscono apolitici:

«Alla luce di articoli che accostano il nome della Sud alla produzione e diffusione di adesivi antisemiti – si legge nella nota – riteniamo doveroso far sentire la nostra voce ufficiale. Lo facciamo in modo che sia chiara la nostra posizione, sia per i pseudo giornalisti, sia per quelle pagine ultras che non conoscono la nostra storia.

La Curva Sud Avellino è da anni se non quasi da sempre, apolitica ed apartitica. Per noi la curva ed il mondo ultras sono aggregazione, e la nostra esperienza ci ha portato a vedere la politica sempre come uno strumento disgregante all’interno delle curve. È nostra ferma intenzione prendere le distanze e condannare l’accaduto, com’è nostra intenzione condannare chi, in cattiva fede, ha espresso giudizi irriguardosi e non veritieri sulla nostra curva! A testa alta… Curva Sud Avellino».