Ariano, furto in una panetteria: portata via cassa automatica

Ariano Irpino – Hanno prelevato la grossa cassa automatica per poterla scassinare in tranquillità in una campagna vicina. I ladri hanno agito in piena notte introducendosi in una panetteria di località Cardito, non contenti hanno “visitato” anche diverse abitazioni della zona con i proprietari all’interno che ovviamente dormivano. In via di quantificazione da parte delle forze dell’ordine sia il bottino nella panetteria che nelle case.

La cassa automatica è stata ritrovata questa mattina a pezzi, come detto in una campagna, non distante da località Torana, area già in passato ampiamente depredata ed evidentemente ben conosciuta dai malviventi.

Le immagini registrate dalle telecamere presenti, già acquisite dagli inquirenti mostrano la banda in azione con i ladri camuffati da tute, e mascherine e sembra, con visori notturni.