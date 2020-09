Cronaca In Evidenza Primo Piano FOTO / Allagamenti, alberi e rami caduti. Maltempo, più di 60 interventi in Irpinia per i vigili del fuoco 25 Settembre 2020

Allagamenti, alberi e rami caduti. Maltempo, più di 60 interventi in Irpinia per i vigili del fuoco. Interventi di soccorso anche per coperture divelte. Le aree più colpite sono state quelle dell’altopiano del Laceno, dove in alcuni casi è stato necessario l’intervento dell’idrovora per svuotare locali con anche tre metri di acqua al loro interno; altra area molto colpita è stata quella del Montorese, con molti allagamenti.

Decine gli alberi e i rami caduti in tutta la provincia, tra cui a Paternopoli, Manocalzati, Fontanarosa, Mercogliano, Torella Dei Lombardi, Solofra, Monteforte Irpino, Serino, Nusco, Atripalda e Lioni.





















Ad Avellino città, sono stati circa 20 gli interventi per danni d’acqua e alberi caduti sulla carreggiata, ed in alcuni casi anche su autovetture in sosta. In serata la situazione è andata lentamente migliorando, ma continua ancora adesso il lavoro delle squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate, Grottaminarda, Lioni, Montella Bisaccia e Ariano Irpino.