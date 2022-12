FOTO/ Al Moscati i pacchi-dono della Polizia di Stato per i bambini ricoverati

Un pensiero per i bambini ricoverati. Questa mattina, il Questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, accompagnato dal Capo di Gabinetto, Francesco Cutolo, e da altri agenti della Polizia di Stato, ha consegnato al personale dell’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, pacchi-dono da distribuire ai piccoli degenti.

Ad accogliere il Questore alla Città ospedaliera c’erano il Direttore Generale dell’Azienda, Renato Pizzuti, il Direttore Sanitario, Rosario Lanzetta, il Direttore Amministrativo, Chiara Di Biase, e il responsabile del reparto di Pediatria, Giovanna Vega.

«I doni natalizi per i bambini costretti in ospedale – sottolinea il manager Pizzuti – rappresentano un ulteriore segnale di vicinanza delle forze dell’ordine alla cittadinanza e, in particolare, alle persone fragili. Ringrazio il Questore Terrazzi per la gradita sorpresa che ha voluto riservare ai piccoli assistiti nella nostra struttura e per le belle parole che ha speso nei confronti del personale dell’Unità operativa di Pediatria per l’ottimo lavoro che porta avanti con dedizione e professionalità».