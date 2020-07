Attualità FOTO/ Air Mobilità, ecco 8 nuovi autobus 16 Luglio 2020

Consegnati dalla Regione Campania altri otto autobus ad Air Mobilità. I veicoli rientrano nel piano regionale del rinnovo dei mezzi pubblici. I nuovi autobus, alimentati a gasolio, rispettano lo standard euro 6 delle direttive UE anti inquinamento.

Dotati tutti di parete anti-contagio per gli autisti e di rampa per accesso ai diversamente abili. Degli otto autobus, 5 sono con pianale ribassato e 3 con bagagliaio. I primi hanno 52 posti a sedere e 23 in piedi mentre i secondi hanno 46 posti a sedere e 38 in piedi.











I mezzi andranno in circolazione dalla prossima settimana sui circuiti extraurbani. Quattro saranno utilizzati in partenza da Avellino, due in partenza da Benevento, uno sulla tratta di Nola e uno a servizio di Flumeri.

La Regione Campania, dallo scorso dicembre, ha consegnato già 26 autobus ad Air Mobilità. Per ottobre dovrebbero essere consegnati altri 15 veicoli.

