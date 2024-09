Forza Raffaele, il sindaco Nargi e un’intera città pregano per il 35enne grave al Moscati

AVELLINO- “Sto vivendo queste ore con forte apprensione per le sorti di Raffaele, il 35enne che è stato ricoverato d’urgenza al “Moscati” di Avellino e che lotta con tutte le sue forze dopo il tremendo incidente avvenuto in serata nei pressi dello Stadio Partenio Lombardi”. E’ il messaggio che il sindaco di Avellino Laura Nargi ha voluto esprimere per stare vicino alla famiglia del trentacinquenne intubato al Moscati dopo l’impatto tra la Vespa su cui viaggiava insieme ad un amico ed una Fiat Panda in prossimità del Partenio, dove avrebbe sostenuto i “Lupi” nella gara contro il Foggia. “Con il cuore pieno di speranza- ha continuato il sindaco Nargi- sono vicina alla sua famiglia e ai suoi amici che adesso gli si stringono attorno con immenso amore.Forza Raffaele, non mollare. La città è tutta con te”. Proprio nel corso della gara vinta dall’Avellino con una rete di differenza, in segno di rispetto per i due tifosi feriti, in particolare per Raffaele che si trova in condizioni più critiche, gli ultras sono rimasti in silenzio e non sono stati esposti striscioni. Un’intera provincia prega per lui.