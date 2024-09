Cordoglio unanime di Magistratura e Avvocatura per la scomparsa del presidente Cassano

AVELLINO- Cordoglio unanime da Avvocatura e Magistratura per la scomparsa del magistrato Federico Cassano, uno degli ultimi rappresentanti di una generazione di autorevoli giuristi, come ricordano i colleghi, il rappresentante di un’idea antica e nobile di Giustizia, scrive il penalista Luigi Petrillo. Una serie di reazioni e di testimonianze di vicinanza alla famiglia del giudice, dal 2013 in quiescenza. Diversi gli attestati in memoria del giudice. A partire proprio dalla Sottosezione di Avellino dell’Associazione Nazionale Magistrati, attraverso la presidente Monica d’Agostino: “L’ANM di Avellino piange la perdita dell’amato collega Federico Cassano- scrive la presidente Anm- raffinato magistrato dalle profonde qualità umane e professionali. Espressione di una generazione di autorevoli giuristi avellinesi, ha saputo mantenere sempre uno stile sobrio e pacato pur nella delicatezza ed importanza delle diverse funzioni ricoperte durante la sua lunga e prestigiosa carriera.Resterà indimencabile per le nuove generazioni di magistrati il suo esempio di equilibrio, gentilezza e rigore.Ai figli Gabriella e Rocco, le sincere condoglianze della Sottosezione”. Magistrati ma anche avvocati, attraverso le parole del presidente dell’ Ordine degli Avvocati Fabio Benigni: “A nome mio e di tutti gli avvocati di Avellino esprimo sincere e sentite condoglianze alla famiglia Cassano, ricordando le doti di grande competenza e di straordinaria umanità”. Parole di grande affetto e di un profondo legame all’idea che antica e nobile del diritto che la storia professionale che il magistrato ha rappresentato sono quelle espresse dal penalista Luigi Petrillo: “Se n’ è andato un gentiluomo, un magistrato integerrimo e competente, il cui acume giuridico era pari alla sua serenità di giudizio. Una grave perdita per quelli che hanno vissuto un’ idea antica e nobile della giustizia”.