Forza Italia “sogna” il sorpasso anche nelle urne ed acclama D’Agostino segretario provinciale

AVELLINO- Dopo il sorpasso al Partito Democratico sulle tessere anche quello alle urne, magari in quella che il consigliere regionale Livio Petitto ha definito “la madre di tutte le battaglie”, ovvero le prossime Regionali. Gli azzurri in provincia di Avellino sognano in grande ed eleggono per acclamazione Angelo Antonio D’Agostino alla guida del partito. A suggellare e come si dice in gergo “benedire” questo nuovo percorso è giunto in Irpinia il leader nazionale e vicepremier Antonio Tajani, oltre all’eurodeputato Fulvio Martusciello. Proprio Tajani, rispondendo sulla larga adesione ottenuta da Forza Italia nella campagna di tesseramento, ha messo in evidenza come questo risultato sia il frutto di “un partito ben organizzato sul territorio, che lavora bene e ottiene tanto consenso. Non soltanto ad Avellino ma in tutta la Campania noi vorremmo essere protagonisti della prossima campagna elettorale e vincere le elezioni, viste le divisioni che ci sono a sinistra, contiamo di avere un buon risultato”. Quando si chiede a Tajani chi sarà il candidato, in particolare se sarà Fulvio Martusciello, la risposta del Ministro degli Esteri è : ” il centrodestra dovrà trovare il migliore candidato possibile per vincere. Fulvio Martusciello è un nome vincente in questa regione. Se si chiede a me quale sia il migliore io dico Fulvio Martusciello. Però poi vediamo, bisognerà trovare un accordo con i nostri alleati. Possiamo guardare anche a figure civiche”. Tajani esclude che il nome possa essere quello del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Credo che Piantedosi faccia bene il ministro dell’Interno, con una situazione legata all’immigrazione che può anche preoccuparci, Piantedosi è un eccellente Ministro dell’Interno, ho grande considerazione nei suoi confronti, credo che sia giusto che rimanga a fare il Ministro dell’Interno, ha tutta la mia fiducia e quella di Forza Italia”. Tajani ha anche rilanciato e garantito che si lavorerà intensamente per potenziare i progetti pilota che riguardano le aree interne, come già avvenuto per quello legato al Turismo delle radici. “Perchè le aree interne hanno bisogno della giusta considerazione”. Fulvio Martusciello, che ha ricordato di aver dato la sua disponibilità per la candidatura alla presidenza, ha anche sottolineato come dalla provincia di Avellino uscirà un consigliere regionale di Forza Italia e sarà sicuramente di maggioranza. Un segnale importante per il consigliere regionale Livio Petitto. Un congresso straordinario per Forza Italia in Irpinia – ha sottolineato Angelo D’Agostino , patron dell’ Avellino Calcio e da oggi segretario provinciale di Forza Italia ha voluto esprimere tutta la sua emozione per “un evento di grande partecipazione e passione politica: il congresso provinciale di Forza Italia ha riunito amministratori, militanti e sostenitori, confermando la crescita e il radicamento del nostro partito sul territorio. Onorato di aver condiviso questa giornata con il Presidente Nazionale di Forza Italia, Ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani, il Coordinatore regionale Fulvio Martusciello e il Presidente del congresso Francesco Battistoni. Un’emozione ancora più grande per me è stata l’elezione a Segretario Provinciale di Forza Italia in Irpinia, un impegno che porterò avanti con determinazione e responsabilità”. Proprio il presidente del Congresso, l’onorevole Francesco Battistoni, Responsabile Nazionale per l’organizzazione di Forza Italia, ha evidenziato in una nota come : “Per Forza Italia, in occasione dell’assemblea congressuale per l’elezione del Segretario Provinciale di Avellino, è stata una giornata di grande partecipazione e passione politica aperta dal Segretario Regionale Fulvio Martusciello che ha ribadito i risultati raggiunti in Campania da Forza Italia e che successivamente ha visto l’elezione all’unanimità di Angelo Antonio D’Agostino”. “Per D’Agostino – prosegue – si è percepita da parte di tutta l’assemblea grande stima umana ed è stato riconosciuto l’ottimo lavoro svolto sul territorio che ha consolidato il partito a livello territoriale e provinciale. Insieme a D’Agostino sono stati poi eletti anche i dodici membri elettivi della segreteria provinciale”. E ha aggiunto: “Questa giornata, così come negli appuntamenti dedicati ai congressi comunali e provinciali, è stata per il partito l’occasione per fare squadra e per aumentare la nostra base aggregativa sul territorio. Con l’elezione del Segretario Provinciale – continua Battistoni – consolidiamo la nostra presenza in Campania, affermandoci ancora di più come partito e come forza politica determinante per le prossime elezioni Regionali. La presenza del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani – aggiunge – ha certificato, ancora una volta, la solidità di Forza Italia che continua a crescere e a rappresentare una forza responsabile e rassicurante nelle dinamiche sociali e cittadine e ad essere un perno fondamentale per la coalizione di centrodestra sia a livello nazionale che locale”. “La giornata congressuale è stata anche l’occasione, in apertura dei lavori, di rivolgere un pensiero commosso all’amico Mario Occhiuto e alla sua famiglia per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Una notizia che ha sconvolto tutto il partito e che ci ha unito in un abbraccio ideale partecipato e di grande affetto”, conclude Battistoni.

1 of 2