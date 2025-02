Attirato in trappola e aggredito, consiglio straordinario a Cesinali per solidarietà alla famiglia

CESINALI- Un consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Dario Fiore per testimoniare la solidarietà nei confronti della famiglia del giovane brutalmente aggredito e lasciato alla periferia del paese, qualche giorno fa a Cesinali. Condanna di ogni forma di violenza e solidarietà alla famiglia del giovane. Questo il punto all’ordine del giorno del civico consesso, che sarà utile anche per porre l’attenzione sulla problematica della sicurezza sul territorio. Intanto continuano le indagini dei Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato e della Compagnia di Solofra per identificare gli autori della brutale aggressione. Ci sarebbero anche dei sospetti, alla luce della visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza attivo nella piazza centrale del comune irpino.