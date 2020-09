Politica Forza Italia, parla Vecchione: “Andiamo uniti e compatti al voto, meritiamo un consigliere regionale irpino” 12 Settembre 2020

“Nel mio discorso di saluto a Tajani ho inteso ringraziarlo ed ho chiesto una maggiore attenzione per la città di Avellino, rivolgendomi ai vertici del partito. I candidati di Forza Italia in questa impegnativa campagna elettorale per le regionali in una provincia da sempre feudo del centrosinistra, a mio avviso meritano massimo apporto da parte dei quadri dirigenti regionali e nazionali. A questa riflessione si collega il mio richiamo all’unità”.

Sono le parole di Anna Maria Vecchione, candidata alle Regionali con Forza Italia, il giorno dopo la visita in Irpinia di Antonio Tajani.

“Al Vice Presidente Tajani ho spiegato che in questa campagna elettorale le divisioni esistenti possono solo fare del male agli sforzi che stiamo mettendo in campo per ottenere un’affermazione. Il mio ruolo di mediatrice ha un solo scopo: ricompattare le anime di un partito che in Irpinia ha vissuto non pochi problemi tra posizioni divergenti anche a livello regionale. In questa campagna elettorale che mi vede candidata con entusiasmo alle regionali ho inteso anche soffermarmi su un dato: Forza Italia in Irpinia ha raccolto oltre 20mila voti contribuendo all’ascesa del partito”.

“Anche ad Avellino e provincia Forza Italia c’è, è ancora viva grazie a noi che ci siamo messi in gioco raccogliendo l’eredità di chi ha seminato negli anni passati. Ecco perché meritiamo la vittoria. Obiettivo primario: far scattare il seggio e ottenere il successo per un Consigliere alla Regione che possa rappresentare degnamente la nostra Irpinia vituperata per anni dal centrosinistra”.