Forza Italia, nuove deleghe nella segreteria provinciale di Avellino

Si è tenuta lunedì pomeriggio, presso la sede del coordinamento provinciale di Avellino, la segreteria cittadina di Forza Italia, guidata dal consigliere comunale Gerardo Melillo, per la definizione delle deleghe esecutive. Un passaggio importante in chiave politica, che va a completare il percorso di riorganizzazione del partito nel capoluogo, in una fase particolarmente delicata della vicenda politica e amministrativa e a pochi mesi da una contesa decisiva per i destini dei territori come le elezioni regionali. Presente il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino, il coordinatore cittadino del movimento giovanile Alessio Barbieri, e diversi riferimenti del gruppo dirigente provinciale. Di seguito, la composizione della segreteria cittadina:

Segretario: Gerardo Melillo

Vice Segretario: Gerardo Russo

Responsabile elettorale adesioni: Giorgia Migliaccio

Responsabile economia e finanze: Mafalda Galluccio

Responsabile intelligenza artificiale: Daniela Trezza

Responsabile formazione politica: Antonio Penza

Responsabile comunicazione e sport: Felice Rauzzino

Responsabile disabilità: Amalia Martina Marinelli

Responsabile politiche della montagna: Nunziata Di Blasio

Responsabile infrastrutture: Benito Giliberti

Responsabile enti locali: Vincenzo Quintarelli

Responsabile turismo e benessere animale: Ornella Melillo

Responsabile istruzione: Ettore Freda

«Una squadra ampia, coesa e ricca di competenze – ha affermato il segretario cittadino Melillo – che per un verso restituisce la portata del percorso sinora compiuto anche nel capoluogo dal gruppo dirigente provinciale, e per altro mette il partito nelle condizioni di continuare a crescere, sul piano della proposta e del radicamento, nella città di Avellino. Ringrazio tutti e in primo luogo il nostro segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino, riferimento irrinunciabile che in questi mesi ha lavorato con impegno e ostinazione per consentire a questa comunità di ritrovarsi e di ritrovare entusiasmo, aprendo porte e finestre in primo luogo ai giovani, vero motore del futuro. Sono certo – ha concluso Melillo – che con la sua guida e il lavoro di questo gruppo dirigente, Forza Italia continuerà a crescere e ad allargare la propria capacità di rappresentanza nel capoluogo, quartiere per quartiere, ricercando quotidianamente soluzioni ai problemi concreti dei cittadini, con serietà e disponibilità all’ascolto»