Forza Italia, convocazione Congresso Provinciale di Avellino

Il Congresso Provinciale di Avellino è stato ufficialmente convocato per il prossimo 22 febbraio 2025, a partire dalle ore 9:30, presso l’Hotel Bel Sito Avellino Est – SS7 Manocalzati (AV). Questo evento si presenta come un momento importante per il territorio, poiché durante il Congresso si svolgeranno le elezioni per il nuovo Segretario Provinciale e per n. 12 membri elettivi della Segreteria Provinciale.

L’ordine del giorno stabilito per il Congresso è il seguente:

Elezione del Segretario Provinciale Elezione di n. 12 membri elettivi della Segreteria Provinciale

L’evento si svolgerà seguendo il programma stabilito, che prevede le seguenti fasi:

Insediamento dell’Ufficio di Presidenza del Congresso e adempimenti formali;

Interventi di saluto;

Dibattito;

Apertura dei seggi alle ore 9:30, con chiusura delle operazioni di voto prevista alle ore 14:30.

La documentazione per le candidature a Segretario e le liste ad esse collegate, sottoscritte da almeno 150 aventi diritto di voto al Congresso Provinciale, dovrà pervenire al Segretario Regionale al seguente indirizzo mail martusciellofulvio@gmail.com nonché al Settore Nazionale Organizzazione (organizzazione@forzaitalia.it).

Il numero dei candidati per l’elezione della Segreteria Provinciale non può essere superiore al 40% del numero degli eligendi, pari a n. 17 candidati per la Segreteria Provinciale, ai sensi dell’art. 3, 4° comma, del Regolamento.

Secondo quanto previsto dall’art. 39 dello Statuto, partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo:

a) i soci (maggiorenni ex art. 9 dello Statuto) iscritti al Movimento residenti nel territorio della provincia in regola con le disposizioni degli artt. 5 e 10 dello Statuto;

b) i “Grandi Elettori”

Gli aventi diritto dovranno presentarsi muniti di un documento, valido ai sensi di legge, che ne attesti l’identità personale.