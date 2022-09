Fortore Beneventano riconosciuto come Area Interna. Spina: “Ora allargare ai comuni irpini del Cervarro”

Al presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, è da poco stata data comunicazione dal consigliere del Ministro per il Sud Mara Carfagna, Domenico Gambacorta, dell’avvenuto riconoscimento dell’area interna “Fortore Beneventano” così come già sostenuto dalla Regione Campania.

“Un grazie forte e sentito – afferma Zaccaria Spina – va al Ministro Mara Carfagna, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al consigliere Domenico Gambacorta, a S.E. il Vescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca ed a tutti quelli che hanno lavorato a questo traguardo storico. Adesso avremo modo e tempo per esplicitare i ringraziamenti e per organizzare il lavoro immediato e conseguente all’obiettivo raggiunto. Intanto, siamo già a lavoro per allargare il perimetro di questa Area Interna ai comuni irpini della valle del Cervarro”.

Il consigliere Gambacorta ha presieduto questa mattina, su delega del Ministro Carfagna, il Comitato Tecnico Aree Interne che ha provveduto all’approvazione così come deliberato dalla Giunta della Regione Campania.