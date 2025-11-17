Fortapàsc, il primo congresso apre una nuova fase: eletto il nuovo direttivo

Ieri si è tenuto il primo congresso di Fortapàsc, un momento importante per l’associazione che, continua a crescere e a definire sempre meglio la propria identità.

Durante l’incontro sono stati rivolti sentiti ringraziamenti al direttivo uscente, riconosciuto per il percorso compiuto finora e per il coraggio dimostrato nel dare vita a un progetto che, per molti, rappresenta un vero sogno collettivo.

Fortapàsc guarda ora a nuovi orizzonti, affidandosi a un nuovo direttivo composto da: Rosa Pagnotta, Aurora Picilli, Gaia Recine, Davide Perrotta e Antonio Di Gisi.

Il gruppo, nel suo primo intervento pubblico, ha dichiarato: «In questo momento collettivo abbiamo ripercorso ciò che si è costruito e abbiamo condiviso l’emozione di andare verso nuovi orizzonti, sempre con cura e coraggio. Grazie per la strada che abbiamo fatto finora. Grazie alle persone che hanno creduto nel sogno. Grazie a chi si prende cura della nostra comunità. Grazie a chi ha deciso di assumersi impegno e responsabilità».

Fortapàsc viene descritto come uno spazio senza confini di entrata o di uscita, capace di accogliere, accompagnare e far crescere la comunità che lo abita. Un luogo aperto, vivo, che continua a raccontarsi e a rinnovarsi attraverso l’impegno di chi sceglie di farne parte.

Il congresso di ieri rappresenta dunque una nuova tappa di un’avventura associativa che non smette di evolversi, mantenendo al centro valori come partecipazione, cura e coraggio.