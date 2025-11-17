Clan Partenio, Galluccio bloccato dalla Mobile per strada: trasferito a Santa Maria Capua Vetere

AVELLINO- E’ finita a Santa Maria Capua Vetere la fuga di Elpidio Galluccio, il trentaseienne ricercato dal 6 novembre scorso è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino a pochi passi dall’uscita del casello di Santa Maria Capua Vetere. Galluccio si è consegnato senza fare resistenza. Il trentaseienne era da solo. La vettura sulla quale viaggiava è stata posta sotto sequestro da parte degli agenti agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito per accertamenti. Stando a voci, il trentaseienne avrebbe raggiunto la cittadina casertana per consegnarsi presso la locale Casa Circondariale. Anche questa una “resa” per la pressione che in questi pochi giorni di fuga era stata concentrata dalla Questura di Avellino. Ma è stato bloccato prima dagli agenti, a cui solo due giorni fa si era sottratto, dileguandosi dopo un inseguimento a piedi nella zona di Via Leprino. Gli agenti della Squadra Mobile gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione, per cinque anni e 5 mesi, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione e usura.

Le attività investigative hanno consentito agli agenti della Squadra Mobile di localizzare il ricercato nel territorio di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato bloccato sulla pubblica via senza ulteriori criticità. Al termine delle procedure di identificazione e degli adempimenti di legge, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena detentiva prevista. L’attività di polizia giudiziaria odierna rappresenta l’epilogo delle attività di controllo e di ricerca effettuate dagli agenti della Questura di Avellino, nei giorni scorsi nella città capoluogo e nei comuni limitrofi.