Formab, ultimi posti disponibili per i corsi gratuiti di sarto artigianale, organizzatore di eventi e coordinatore amministrativo

Ripartono i corsi di formazione gratuita di Formab, ente di formazione irpino, con nuove e stimolanti opportunità per acquisire competenze preziose da sfruttare nel mercato del lavoro.

Chi volesse iscriversi gratuitamente puo inviare la propria candidatura tramite il seguente link: https://www.formab.eu/team-3

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’ente di formazione amplia la sua offerta con corsi progettati per rispondere alle esigenze emergenti del mondo professionale.

I corsi gratuiti offrono un’eccellente opportunità di specializzarsi per ricoprire ruoli chiave come social media manager, coordinatore amministrativo e tecnico esperto in organizzazione di eventi.

Quest’anno, in aggiunta ai corsi consolidati, verranno introdotte due nuove specializzazioni: tecnico della progettazione turistica locale e sarto artigianale. Il primo è dedicato a chi desidera sviluppare competenze nella progettazione e gestione di iniziative turistiche sostenibili, mentre, il secondo si rivolge agli appassionati di moda che vogliono perfezionare l’arte della sartoria su misura. La missione di Formab è fornire una formazione che prepari i partecipanti ad affrontare le sfide professionali con competenza e sicurezza.

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere da docenti con comprovata esperienza e di collaborare con aziende leader nei rispettivi settori. Tra i vari partner dell’ente possiamo annoverare Elementi s.r.l., riconosciuta per la sua esperienza nell’organizzazione di eventi in Irpinia, Connext s.r.l. azienda operante a livello nazionale nel digital marketing e tanti altri.

Tutti i corsi sono completamente gratuiti e prevedono un rimborso spese. Inoltre, prevedono il rilascio di una certificazione regionale, riconosciuta a livello europeo, che attesta le competenze acquisite e valorizza il curriculum professionale dei candidati. In aggiunta, il corso per coordinatore amministrativo conferisce 1,5 punti nelle graduatorie ATA, un vantaggio significativo per chi aspira a ruoli nel settore scolastico.

I posti sono limitati! Non perdere l’opportunità di dare una svolta alla tua carriera con Formab.

