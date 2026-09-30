Forino sotto shock: muore 32enne al nono mese di gravidanza insieme al nascituro

Un profondo dolore ha colpito la comunità di Forino. Una giovane donna di 32 anni, originaria del comune irpino, ha perso la vita insieme al bambino che portava in grembo. La vittima era al nono mese di gravidanza.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato un improvviso e violento malore, perdendo conoscenza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Non si è potuto salvare nemmeno il nascituro. Al momento restano da chiarire le cause esatte del malore e la dinamica dell’accaduto.