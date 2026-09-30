ANDIS, il Consiglio Nazionale si riunisce a Nova Siri: numerosi i dirigenti irpini in trasferta

L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) si prepara a un importante appuntamento istituzionale. Il Consiglio Nazionale si riunirà a Nova Siri, in provincia di Matera, nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026, presso l’Hotel “Giardini d’Oriente” in Via Luci del Varietà. Tre giorni intensi di lavori che vedranno riuniti i vertici dell’associazione per discutere temi cruciali per il mondo della scuola italiana.

All’ordine del giorno cinque punti fondamentali. Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente e le comunicazioni del Presidente Nazionale, spazio alla parola dei Dipartimenti e, soprattutto, al confronto diretto con i nuovi Dirigenti Scolastici associati all’ANDIS, che porteranno la loro esperienza dopo il primo mese di attività nelle scuole. Il cuore politico dell’incontro sarà il quinto punto: il dibattito e l’elaborazione di documenti, richieste e ordini del giorno da sottoporre al Governo e al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un momento cruciale per definire le priorità dell’associazione e portare la voce dei dirigenti scolastici nei tavoli decisionali nazionali.

A comporre il Consiglio Nazionale dell’ANDIS sono chiamati a riunirsi a Nova Siri: Paola Avorio, Laura Barbirato, Elena Bassi, Alessandra Benanti, Luciano Berti, Ariella Bertossi, Paola Bortoletto, Annarita Bregliozzi, Franca Burzigotti, Paola Fabiana Cagnazzo, Vincenzo Caico, Mira Francesca Carello, Grazia Maria Caruso, Rossella De Luca, Angela Desideri, Domenico Ciccone, Chiara Colzani, Francesco Mario Pio Damiani, Lucia Di Lorenzi, Pievincenzo Di Terlizzi, Filomena Filippis, Lucia Forino, Alessandra Francucci, Giuseppe Granozzi, Gregorio Iannaccone, Maria Manfrecola, Paolino Marotta, Gabriella Mazzone, Leda Montinaro, Daniela Novi, Maria Salvatrice Oriti, Angela Paletta, Rita Pappalardo, Grazia Elmerinda Pedicini, Vincenzo Petrosino, Milena Piscozzo, Emanuela Pol, Nicola Puttilli, Santo Quattrocchi, Cinzia Quirini, Angela Randazzo, Gloriana Russitto, Antonella Serpico, Elena Sorrisio, Stefano Stefanel, Maria Carmela Stigliano e Rosa Stornaiuolo.

Anche l’Irpinia sarà ben rappresentata a Nova Siri. Molti dirigenti scolastici associati all’ANDIS saranno in trasferta per questo importante momento di aggiornamento e confronto istituzionale. Una continuità formativa che segue il XVIII Seminario Nazionale Estivo dell’ANDIS, tenutosi dal 13 al 15 luglio presso l’Hotel Cervialto al Laceno, dove dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia si erano riuniti per confrontarsi sul tema “Promozione del benessere a scuola e leadership del dirigente scolastico”.