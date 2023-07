Forino, 31enne ritrovato senza vita: dolore in paese per il suicidio. L’uomo era molto conosciuto nella comunità irpina. Il suo corpo rinvenuto in un casolare di campagna. E’ stato, come detto, un gesto volontario da parte dell’uomo, ignote ancora le cause.

La scoperta è stata effettuata dai familiari dopo aver attivato le ricerche. Sul posto i carabinieri di Forino e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino a disposizione del magistrato.