Fontanarosa, truffe agli anziani: i Carabinieri incontrano i cittadini

A Fontanarosa, i Carabinieri della locale Stazione hanno incontrato i cittadini presso il centro parrocchiale.

In tanti, compreso il primo cittadino, hanno aderito all’invito diffuso nei giorni scorsi anche con locandine create ad hoc.

Con loro anche il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano.

Gli intervenuti hanno ascoltato con attenzione i consigli dati loro dai militari per evitare di cadere vittima delle c.d. “truffe agli anziani”.

Ma non solo. Tanti i temi trattati, dai rischi connessi alla navigazione in rete alle strategie per difendersi dai furti in abitazione.

Suggerimenti semplici, accompagnati dalla narrazione di episodi concreti, che hanno aiutato gli attenti cittadini ad immedesimarsi in una serie di situazioni per loro potenzialmente pericolose.

“Non cedete a richieste di danaro o preziosi. Fate attenzione a non diffondere i vostri dati personali se non siete sicuri. E nel dubbio…Non esitate a contattare il 112” – così come affermato dall’Arma.