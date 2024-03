Evade dagli arresti domiciliari: un 28enne di Bari arrestato ad Avellino

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 28enne ritenuto responsabile di “Evasione”.

L’allarme è scattato nella mattinata di sabato scorso, a seguito della manomissione del braccialetto elettronico, avvenuta a Bari presso l’abitazione statuita per gli arresti domiciliari.

Rintracciato nel capoluogo irpino da una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata nell’attività di monitoraggio del territorio, il 28enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.