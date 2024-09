Fondazione Cultura, ecco il nuovo direttore generale

La Fondazione della Cultura “Città di Avellino” entra formalmente nella sua fase operativa. Il nuovo direttore generale dell’organismo che si occuperà della gestione e valorizzazione del teatro “Carlo Gesualdo”, dell’ex “Eliseo” e del Casino del Principe, il professor Angelo Maietta, ha firmato questa mattina il decreto per l’assunzione formale dell’incarico, dopo l’indicazione ricevuta dal Consiglio di amministrazione, ed è già al lavoro.

«Il primo step – spiega il direttore generale – sarà l’avvio ed il perfezionamento delle procedure legali per il conferimento alla Fondazione dei beni che saranno funzionali alla realizzazione del progetto del distretto culturale di Avellino. C’è grande entusiasmo. Ringrazio il Consiglio di amministrazione della Fondazione ed il sindaco, Laura Nargi, per la fiducia accordatami». – conclude –

«E’ nostra intenzione – dichiara il sindaco di Avellino Laura Nargi – sfruttare appieno le grandi potenzialità della Fondazione “Città di Avellino” per rilanciare ulteriormente le politiche culturali in città ed utilizzare appieno le strutture del patrimonio comunale. Entriamo nel vivo di un lavoro che, ne sono convinta, produrrà frutti importanti in un settore cruciale nel nostro programma amministrativo e fondamentale per la crescita anche economica della città».