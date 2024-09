Biancolino in panchina contro Turris e Foggia. Può giocarsi la conferma?

Dopo l’esonero di mister Michele Pazienza e la rimozione della triade dirigenziale dell’area tecnica, l’Avellino ha scelto di affidare la guida della squadra a una delle sue bandiere: Raffaele Biancolino. L’ex attaccante, che vanta 133 presenze e 56 gol con la maglia biancoverde, siederà in panchina per il turno infrasettimanale contro la Turris e per la successiva sfida contro il Foggia nel weekend.

Il “Pitone”, già protagonista di un’esperienza come tecnico ad interim due anni fa dopo l’esonero di Roberto Taurino, avrà ora la possibilità di guadagnarsi la conferma fino al termine della stagione. Biancolino, molto amato dalla piazza per il suo passato da giocatore, dovrà dimostrare di saper guidare una squadra in difficoltà, cercando di risollevare l’Avellino e riportare fiducia nell’ambiente biancoverde.